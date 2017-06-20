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Внешняя политика 20.06.2017 12:04

В Баку хотят во второй половине 2018 года провести очередной раунд политических консультаций с Люксембургом

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассчитывает на проведение во втором полугодии 2018 года в Баку очередного раунда политических консультаций с Люксембургом.

"В апреле 2016 года МИД Азербайджана и Люксембурга провели первые двусторонние политические консультации. Надеюсь, что очередной раунд консультаций состоится во второй половине 2018 года в Баку", - отметил Э.Мамедъяров в поздравительном письме в адрес своего люксембургского коллеги по случаю 25-летия установления дипотношений.

Глава МИД выразил также заинтересованность в расширении сотрудничества с ЕС, в том числе и с Люксембургом.

Глава МИД и иммиграции Люксембурга Жан Ассельборн (Jean Asselborn) также подчеркнул заинтересованность в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном. Он отметил наличие потенциала для расширения двусторонних отношений.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛЮКСЕМБУРГ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]