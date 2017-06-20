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Регион 20.06.2017 17:04

Почти половина инвестиций в Армению приходится на Россию - Саргсян

Членство Армении в Евразийской экономическом союзе (ЕАЭС) и дружеские отношения с Россией позволили республике закупать энергоресурсы по льготным условиям, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"В 2016 году рост товарооборота между нашими странами составил порядка 15%, рост армянского экспорта - 50%. Это, конечно, обусловлено членством Армении в ЕАЭС. Также членством в ЕАЭС и крепкими отношениями с Россией обусловлены благоприятные условия для импортируемых в Армению энергоносителей", - сказал С.Саргсян на встрече с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном в связи с обсуждением экономических отношений и повестки сотрудничества между двумя странами.

По словам С.Саргсяна, Россия является самым крупным инвестором в Армении. "Объем российских инвестиций составляет 47% от всех инвестиций в Армению, российский капитал представлен во всех сферах нашей экономики. Тем не менее, есть достаточный ресурс, использование которого приведет к развитию нашей экономики", - отметил президент.

Он указал на важность развития сферы туризма, сообщив, что число российских туристов, посещающих Армению, за последние пять месяцев увеличилось на 25%. "Довольствоваться существующим уровнем взаимодействия станет большой ошибкой", - отметил С.Саргсян.

В свою очередь В.Тоганян заявил, что существует ряд проблем в сфере товарооборота, в частности, некоторые финансовые и таможенные ограничения в экспорте из Армении в РФ товаров и услуг, неудовлетворительный объем представленности армянских товаров в областях РФ. "Эти вопросы требуют решения и координации", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]