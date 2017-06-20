Почти половина инвестиций в Армению приходится на Россию - Саргсян

Членство Армении в Евразийской экономическом союзе (ЕАЭС) и дружеские отношения с Россией позволили республике закупать энергоресурсы по льготным условиям, заявил президент Армении Серж Саргсян.
"В 2016 году рост товарооборота между нашими странами составил порядка 15%, рост армянского экспорта - 50%. Это, конечно, обусловлено членством Армении в ЕАЭС. Также членством в ЕАЭС и крепкими отношениями с Россией обусловлены благоприятные условия для импортируемых в Армению энергоносителей", - сказал С.Саргсян на встрече с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном в связи с обсуждением экономических отношений и повестки сотрудничества между двумя странами.
По словам С.Саргсяна, Россия является самым крупным инвестором в Армении. "Объем российских инвестиций составляет 47% от всех инвестиций в Армению, российский капитал представлен во всех сферах нашей экономики. Тем не менее, есть достаточный ресурс, использование которого приведет к развитию нашей экономики", - отметил президент.
Он указал на важность развития сферы туризма, сообщив, что число российских туристов, посещающих Армению, за последние пять месяцев увеличилось на 25%. "Довольствоваться существующим уровнем взаимодействия станет большой ошибкой", - отметил С.Саргсян.
В свою очередь В.Тоганян заявил, что существует ряд проблем в сфере товарооборота, в частности, некоторые финансовые и таможенные ограничения в экспорте из Армении в РФ товаров и услуг, неудовлетворительный объем представленности армянских товаров в областях РФ. "Эти вопросы требуют решения и координации", - сказал он.
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