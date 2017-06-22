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Бизнес и законодательство 22.06.2017 09:50

Мингечевир Текстиль построит фабрику по производству хлопчатобумажной пряжи

ООО "Мингечевир Текстиль" стало первым резидентом Мингечевирского промышленного парка, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парке.

"ООО "Мингечевир Текстиль" создано 31 августа 2016 года, статус резидента Мингечевирского промпарка получило 25 мая 2017 года", - отметили в парке.

Компания построит фабрику по производству хлопчатобумажной пряжи мощностью 20 тыс. тонн в год. Для этого обществу отведен земельный участок площадью 14 га.

"На фабрике будет производиться пряжа двумя методами - Ring и Open End. Это будет самая современная текстильная фабрика на Южном Кавказе", - подчеркнули в парке.

Как сообщалось ранее, доходы Азербайджана от экспорта хлопчатобумажной пряжи, производимой в Мингечевирском промпарке, могут превысить $25 млн в год. При этом на экспорт могут направляться до 10 тыс. тонн производимой пряжи.

Фундамент Мингечевирского промпарка заложен в сентябре 2016 года. Инвестиции в создание парка составят $150-200 млн. В частности, строительные работы потребуют инвестиций в 60 млн манатов, закупка и монтаж оборудования и станков - $150 млн.

На территории Мингячевирского промышленного парка будет построено 9 фабрик. Предприятия на территории пропарка будут производить хлопчатобумажную, шерстяную, акриловую пряжу, кожаные изделия, носки, обувь. Первичные инвестиции в проекты в Мингечевирском промпарке превысят 100 млн манатов. На предприятиях в парке на начальном этапе будут заняты 2 тыс. человек. После того, как парк заработает на полную мощность, число работающих увеличится до 5,5 тыс. человек.

А.Азизов

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Тэги: ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]