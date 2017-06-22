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Дальнее зарубежье 22.06.2017 14:31

Португальским пожарным удалось локализовать лесные пожары

Пожарным в четверг удалось взять под контроль основную часть природных пожаров, бушующих в Португалии с выходных дней, сообщают европейские СМИ.

По словам представителя Национального управления гражданской защиты Португалии Карлуша Тавариша, пожарным удалось остановить распространение лесных пожаров в районе населенного пункта Гойш в центральной части страны.

Он отметил, что в ликвидации пожаров в Гойше задействованы около 2,4 тыс. пожарных, а также специализированная техника, в том числе самолеты.

На прошлой неделе в центральной части Португалии обострилась ситуация с лесными пожарами, которые часто возникают в стране летом. По последним данным, жертвами пожаров стали уже 64 человека, более 200 получили травмы.

Вероятной причиной масштабных пожаров считают умышленной поджог.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]