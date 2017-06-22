Португальским пожарным удалось локализовать лесные пожары

Пожарным в четверг удалось взять под контроль основную часть природных пожаров, бушующих в Португалии с выходных дней, сообщают европейские СМИ.

По словам представителя Национального управления гражданской защиты Португалии Карлуша Тавариша, пожарным удалось остановить распространение лесных пожаров в районе населенного пункта Гойш в центральной части страны.

Он отметил, что в ликвидации пожаров в Гойше задействованы около 2,4 тыс. пожарных, а также специализированная техника, в том числе самолеты.

На прошлой неделе в центральной части Португалии обострилась ситуация с лесными пожарами, которые часто возникают в стране летом. По последним данным, жертвами пожаров стали уже 64 человека, более 200 получили травмы.

Вероятной причиной масштабных пожаров считают умышленной поджог.