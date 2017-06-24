Азербайджан получил новую партию вооружения из РФ

Азербайджан получил из России очередную партию военной техники, отправит ее в ближайшее время в прифронтовую зону, отмечается в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

"В соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося ВТС между Азербайджаном и РФ осуществлена плановая поставка новейшей военной техники. Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону", - отмечает Минобороны.

Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника.

"Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов