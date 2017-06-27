Баку и Варшава продолжат поддерживать друг друга в рамках международных организаций - Алиев

Баку и Варшава продолжат поддерживать друг друга в рамках международных организаций, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Мы договорились, что продолжим поддерживать друг друга в рамках международных организаций», - сказал И.Алиев в заявлении для печати после встреч с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник в Варшаве.
И.Алиев поздравил Польшу с избранием непостоянным членом Совета безопасности ООН.
«В совместной декларации о дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей, которую мы сегодня подписали, говорится об азербайджано-армянском нагорно-карабахском конфликте и отмечается, что этот конфликт должен быть решен на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, а также резолюций Совбеза ООН», - сказал И.Алиев, поблагодарив А.Дуду за справедливую позицию.
И.Алиев коснулся экономического сотрудничества и отметил, что объем товарооборота является неудовлетворительным. По его словам, стороны обсуждают конкретные пути для развития торговых отношений.
И.Алиев также подчеркнул перспективы для транспортного, энергетического, туристического, гуманитарного, культурного сотрудничества.
А.Ахундов
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