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Внешняя политика 27.06.2017 17:58

Баку и Варшава продолжат поддерживать друг друга в рамках международных организаций - Алиев

Баку и Варшава продолжат поддерживать друг друга в рамках международных организаций, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Мы договорились, что продолжим поддерживать друг друга в рамках международных организаций», - сказал И.Алиев в заявлении для печати после встреч с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник в Варшаве.

И.Алиев поздравил Польшу с избранием непостоянным членом Совета безопасности ООН.

«В совместной декларации о дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей, которую мы сегодня подписали, говорится об азербайджано-армянском нагорно-карабахском конфликте и отмечается, что этот конфликт должен быть решен на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, а также резолюций Совбеза ООН», - сказал И.Алиев, поблагодарив А.Дуду за справедливую позицию.

И.Алиев коснулся экономического сотрудничества и отметил, что объем товарооборота является неудовлетворительным. По его словам, стороны обсуждают конкретные пути для развития торговых отношений.

И.Алиев также подчеркнул перспективы для транспортного, энергетического, туристического, гуманитарного, культурного сотрудничества.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, МЕЖОРГАНИЗАЦИИ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]