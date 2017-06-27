Варшава придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Баку – маршал Сената

Варшава придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Баку, сказал маршал Сената Польши Станислав Карчевский во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

С.Карчевский также подчеркнул значимость использования транзитных возможностей Азербайджана для усиления экономического сотрудничества между странами, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное сотрудничество с Польшей в рамках международных организаций, в частности структур Европарламента.

Стороны обсудили сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, транспортной, туристической и других сферах.

И.Алиев во вторник также принял участие в азербайджано-польском бизнес-форуме. Кроме того, И.Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве. Президент возложил венок к Вечному огню, почтил память бойцов, погибших во Второй мировой войне.

А.Ахундов