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Внешняя политика 27.06.2017 19:55

Варшава придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Баку – маршал Сената

Варшава придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Баку, сказал маршал Сената Польши Станислав Карчевский во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

С.Карчевский также подчеркнул значимость использования транзитных возможностей Азербайджана для усиления экономического сотрудничества между странами, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное сотрудничество с Польшей в рамках международных организаций, в частности структур Европарламента.

Стороны обсудили сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, транспортной, туристической и других сферах.

И.Алиев во вторник также принял участие в азербайджано-польском бизнес-форуме. Кроме того, И.Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве. Президент возложил венок к Вечному огню, почтил память бойцов, погибших во Второй мировой войне.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ПАРЛАМЕНТАРИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]