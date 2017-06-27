Варшава придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Баку – маршал Сената

Варшава придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Баку, сказал маршал Сената Польши Станислав Карчевский во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
С.Карчевский также подчеркнул значимость использования транзитных возможностей Азербайджана для усиления экономического сотрудничества между странами, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное сотрудничество с Польшей в рамках международных организаций, в частности структур Европарламента.
Стороны обсудили сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, транспортной, туристической и других сферах.
И.Алиев во вторник также принял участие в азербайджано-польском бизнес-форуме. Кроме того, И.Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве. Президент возложил венок к Вечному огню, почтил память бойцов, погибших во Второй мировой войне.
А.Ахундов
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