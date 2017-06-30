Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, представила новые эксклюзивные интернет-пакеты «YouTube», созданные с учетом популярности одной из самых широко распространенных видео платформ современности.
Благодаря этому новому продукту, абоненты Bakcell смогут экономить не только интернет-трафик, но и средства на балансе своего номера, просматривая видео на «YouTube».
Абонентам предлагается два интернет-пакета «YouTube» с разным объемом трафика:
|
Пакет
|
Объем трафика
|
Код активации
|
Цена
|
YouTube 1
|
2 GB
|
*530*2000#YES
|
2 AZN
|
YouTube 2
|
5 GB
|
*530*5000#YES
|
4 AZN
Срок использования одного пакета составляет 7 дней. По истечении этого периода, стоимость использования мобильного интернета будет вычитаться со средств на балансе номера, в соответствии с используемым тарифом, или с трафика, имеющегося на балансе другого, ранее приобретенного интернет-пакета.
Отметим, что абоненты имеют возможность использовать интернет-пакеты «YouTube» параллельно с другими доступными интернет пакетами. В таком случае, трафик, используемый при просмотре видео на «YouTube», не будет вычитаться с обычного пакета.
Еще одним преимуществом этого нового продукта, является возможность делиться трафиком для просмотра «YouTube» с другими устройствами, посредством функции «Wi-Fi Hotspot».
Более того, абоненты, использующие этот интернет-пакет, смогут также пользоваться бесплатной услугой Wi-Fi от Bakcell. Эта услуга доступна абонентам во многих местах, таких как рестораны, гостиницы, кафе, парки и даже такси (служба такси 189). Более подробную информацию о бесплатной услуге Wi-Fi от Bakcell можно получить на официальной веб-странице: https://www.bakcell.com/ru/bakcell-wi-fi
Компания Bakcell, недавно признанная самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане, продолжит радовать своих абонентов самыми инновационными мобильными услугами передачи данных.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55
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