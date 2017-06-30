Вашингтон призывает российские власти привлечь к ответственности заказчиков убийства Немцова

США приветствуют признание виновными пятерых человек по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, но призывают привлечь к ответственности в том числе организаторов преступления.

"Приветствуем новость о том, что пятеро человек из тех, кто причастен к убийству Бориса Немцова, были признаны виновными в преступлении. В очередной раз призываем правительство России обеспечить привлечение к ответственности всех, кто был вовлечен в убийство Бориса Немцова, включая тех, кто организовывал или отдавал приказ совершить это преступление", - говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

Как отмечается в заявлении, "27 февраля 2015 года, когда Борис Немцов был жестоко убит неподалеку от Кремля, россияне лишились борца за демократию и права человека".

"Мужественный защитник принципа верховенства права и прозрачности власти, господин Немцов посвятил себя защите прав всех своих сограждан. Хотя Борис Немцов ушел, его патриотических дух жив в россиянах, молодых и пожилых, которые стремятся построить более демократическую, процветающую и открытую Россию", - заявила Х.Нойерт.

В четверг коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт без снисхождения в отношении всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Б.Немцова.