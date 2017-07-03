ВБ выделит Узбекистану $295 млн на проекты по мелиорации и животноводству

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Узбекистану двух кредитов общим объемом $294,9 млн на реализацию проектов в области мелиорации и животноводства, говорится в сообщении пресс-службы ВБ.
В том числе на осуществление второй фазы проекта по улучшению мелиорации земель и управлению водными ресурсами в Ферганской долине планируется выделить $144,9 млн. Средства будут выделены из ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру ВБ) сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный период.
Как сообщалось, в 2010 году ВБ выделил Узбекистану $65,6 млн на реализацию первой фазы проекта.
Второй кредит в размере $150 млн будет выделен на реализацию проекта по развитию животноводства в Узбекистане. В рамках проекта планируется совершенствовать ветеринарные услуги, а также оказать кредитную поддержку животноводческим хозяйствам страны для закупки современных технологий. Средства будут выделены из ресурсов Международного агентства развития ($120 млн) и МБРР ($30 млн).
Узбекистан стал членом Всемирного банка в 1992 году. Всего с 1995 года банк предоставил Узбекистану кредиты и займы на общую сумму около $2,8 млрд для реализации проектов в области приватизации, развития финансового сектора, модернизации сельского хозяйства, электроэнергетики, улучшения социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования.
В июле 2016 года совет исполнительных директоров ВБ утвердил новую концепцию партнерства с Узбекистаном на 2016-2020 годы, зарезервировав для республики более $3 млрд на реализацию 27 инвестиционных проектов.
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