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СНГ 03.07.2017 22:22

ВБ выделит Узбекистану $295 млн на проекты по мелиорации и животноводству

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Узбекистану двух кредитов общим объемом $294,9 млн на реализацию проектов в области мелиорации и животноводства, говорится в сообщении пресс-службы ВБ.

В том числе на осуществление второй фазы проекта по улучшению мелиорации земель и управлению водными ресурсами в Ферганской долине планируется выделить $144,9 млн. Средства будут выделены из ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру ВБ) сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный период.

Как сообщалось, в 2010 году ВБ выделил Узбекистану $65,6 млн на реализацию первой фазы проекта.

Второй кредит в размере $150 млн будет выделен на реализацию проекта по развитию животноводства в Узбекистане. В рамках проекта планируется совершенствовать ветеринарные услуги, а также оказать кредитную поддержку животноводческим хозяйствам страны для закупки современных технологий. Средства будут выделены из ресурсов Международного агентства развития ($120 млн) и МБРР ($30 млн).

Узбекистан стал членом Всемирного банка в 1992 году. Всего с 1995 года банк предоставил Узбекистану кредиты и займы на общую сумму около $2,8 млрд для реализации проектов в области приватизации, развития финансового сектора, модернизации сельского хозяйства, электроэнергетики, улучшения социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования.

В июле 2016 года совет исполнительных директоров ВБ утвердил новую концепцию партнерства с Узбекистаном на 2016-2020 годы, зарезервировав для республики более $3 млрд на реализацию 27 инвестиционных проектов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВБ, ПРОЕКТЫ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]