Россия и Киргизия наладили сотрудничество в борьбе с терроризмом и другими общими угрозами - Матвиенко

Россия и Киргизия эффективно сотрудничают в области борьбы с транснациональной преступностью - наркоторговлей и терроризмом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня уже всем стало понятно и очевидно, что бороться с новыми вызовами - терроризмом, киберпреступностью , наркотрафиком и другими эффективно не может ни одно государство, даже самое большое и самое мощное, потому что это уже транснациональные вызовы и транснациональная преступность", - сказала В.Матвиенко журналистам во вторник после посещения культурного центра "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова.
"Победить их и добиться эффективных результатов можно только объединяя усилия и работая совместно против этих вызовов. С Киргизией у нас здесь абсолютное взаимопонимание и очень хорошее сотрудничество", - отметила она.
В.Матвиенко добавила, что у России и Киргизии очень серьезное сотрудничество по линии правоохранительных органов, специальных служб как в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне.
"У нас есть и совместные механизмы, и совместные действия, взаимодействие наших правоохранительных, силовых структур в борьбе с общим злом", - отметила она.
Со своей стороны спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков отметил, что полностью поддерживает позицию В.Матвиенко по вопросу борьбы с терроризмом. "ОДКБ - самая надежная система по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом", - сказал он журналистам.
Говоря о членстве страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) он подчеркнул, что у Киргизии нет альтернативы этому объединению. "Мы два года как вступили в ЕАЭС и киргизской стороне нужно делать очень многое, начиная с фитосанитарии, ветеринарных лабораторий и других многих проблем. Самое главное мы знаем, руководство страны считает, что альтернативы данному союзу нет", - сказал он.
"Хочу выразить Валентине Ивановне за то, что она приняла наше приглашение и своим участием подняла престиж форума "Дети Содружества". Этот форум начался с того, когда она лично поддержала его", - отметил киргизский спикер.
В.Матвиенко прибыла в Киргизию с рабочим визитом 3 июля. В Бишкеке она провела встречу с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым. Во вторник у спикера Совета Федерации состоялась двусторонняя встреча с Ч.Турсунбековым, она также приняла участие в культурно-образовательном форуме "Дети Содружества" на побережье озера Иссык-Куль (север страны).
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