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СНГ 05.07.2017 17:07

Росалкоголь ликвидировал подпольное производство алкоголя в Московской области

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования совместно с представителями силовых структур ликвидировали подпольное производство алкоголя в Орехово-Зуево (Московская область).

В ходе осмотра помещений бывшего завода "Прибордеталь" были установлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ), сообщило Росалкогольрегулирование.

Обнаружена кустарная линия розлива, около 27 тыс. бутылок нелегального алкоголя различных видов и наименований, 9 тыс. литров этилового спирта, 85 тыс. поддельных ФСМ, а также транспортные средства, предназначенные для перевозки алкогольной продукции.

Технологическое оборудование, сырье, транспорт, федеральные спецмарки и готовая продукция были арестованы и изъяты. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования проводит административное расследование.

Контрольные мероприятия проводились совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.

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Тэги: РОССИЯ, АЛКОГОЛЬ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]