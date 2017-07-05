Росалкоголь ликвидировал подпольное производство алкоголя в Московской области

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования совместно с представителями силовых структур ликвидировали подпольное производство алкоголя в Орехово-Зуево (Московская область).

В ходе осмотра помещений бывшего завода "Прибордеталь" были установлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ), сообщило Росалкогольрегулирование.

Обнаружена кустарная линия розлива, около 27 тыс. бутылок нелегального алкоголя различных видов и наименований, 9 тыс. литров этилового спирта, 85 тыс. поддельных ФСМ, а также транспортные средства, предназначенные для перевозки алкогольной продукции.

Технологическое оборудование, сырье, транспорт, федеральные спецмарки и готовая продукция были арестованы и изъяты. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования проводит административное расследование.

Контрольные мероприятия проводились совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.