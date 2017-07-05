Росалкоголь ликвидировал подпольное производство алкоголя в Московской области

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования совместно с представителями силовых структур ликвидировали подпольное производство алкоголя в Орехово-Зуево (Московская область).
В ходе осмотра помещений бывшего завода "Прибордеталь" были установлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ), сообщило Росалкогольрегулирование.
Обнаружена кустарная линия розлива, около 27 тыс. бутылок нелегального алкоголя различных видов и наименований, 9 тыс. литров этилового спирта, 85 тыс. поддельных ФСМ, а также транспортные средства, предназначенные для перевозки алкогольной продукции.
Технологическое оборудование, сырье, транспорт, федеральные спецмарки и готовая продукция были арестованы и изъяты. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования проводит административное расследование.
Контрольные мероприятия проводились совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.
Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 37-38 млн тонн зерна - Ткачев
Вице-президент ПА ОБСЕ подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта
Группа миротворцев из Азербайджана в порядке ротации отправлена в Афганистан
Страховщики в Азербайджане сократили за 5 месяцев на 8% сбор премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования»
Курс манат/доллар на 6 июля - 1,7022 AZN/$1
Лидером по страховым премиям в Азербайджане в январе-мае стала СК PASHA Heyat Sigorta
Молодежное шествие к посольствам РФ, США и Франции в Баку в связи с гибелью 2-летней девочки в результате армянских обстрелов отложено
GM-АвтоВАЗ отзывает 2,7 тыс. Chevrolet Niva для замены топливных баков
В Баку пройдет молодежное шествие до посольств РФ, США и Франции в связи с гибелью 2-летней девочки в результате армянских обстрелов
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»