Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9302 RUR   0.0284 GBR   2.2026 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.13 Brent   47.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 21° 28° 8 Июл 21° 28° 9 Июл 22° 29°

Дальнее зарубежье 06.07.2017 17:18

Еврокомиссия начала проверку слияний с участием GE, Merck и Canon

Европейская комиссия, исполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, начала официальную проверку сделок с участием General Electric Co., Merck KGaA, Sigma-Aldrich Corp. и Canon Inc., подозревая компании в предоставлении неверных сведений в рамках слияний.

"Мы можем эффективно выполнять свою работу только в том случае, если мы можем рассчитывать на сотрудничество со стороны компаний, - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Они обязаны получить наше одобрение до осуществления сделки, и предоставляемая ими информация должна быть верной и полной".

GE подозревается в предоставлении неверных сведений о текущей сделке по слиянию с LM Wind Power, Merck - при поглощении Sigma-Aldrich в 2015 году. Японская Canon, по словам Еврокомиссии, завершила присоединение подразделения Toshiba Medical Systems без получения одобрения европейского регулятора в минувшем году.

GE, Merck и Sigma-Aldrich могут быть оштрафованы на 1% годовой выручки, Canon - на 10%.

В мае Еврокомиссия оштрафовала Facebook Inc. на 110 млн евро за предоставление ложной информации при поглощении мессенджера Whatsapp.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Доля женщин среди CEO крупнейших компаний Европы удвоилась за семь лет и достигла 4% Страны ЕС согласовали правила по борьбе с уклонением от корпоративных налогов Производители танков ФРГ и Франции KMW и Nexter подписали соглашение о слиянии Европейские телекомы считают "интернет вещей" новым источником выручки Еврокомиссия планирует ввести новые правила для зарплат руководителей компаний Европейские власти планируют ужесточить борьбу с уклонением от уплаты налогов компаниями

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]