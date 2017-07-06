Еврокомиссия начала проверку слияний с участием GE, Merck и Canon

Европейская комиссия, исполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, начала официальную проверку сделок с участием General Electric Co., Merck KGaA, Sigma-Aldrich Corp. и Canon Inc., подозревая компании в предоставлении неверных сведений в рамках слияний.

"Мы можем эффективно выполнять свою работу только в том случае, если мы можем рассчитывать на сотрудничество со стороны компаний, - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Они обязаны получить наше одобрение до осуществления сделки, и предоставляемая ими информация должна быть верной и полной".

GE подозревается в предоставлении неверных сведений о текущей сделке по слиянию с LM Wind Power, Merck - при поглощении Sigma-Aldrich в 2015 году. Японская Canon, по словам Еврокомиссии, завершила присоединение подразделения Toshiba Medical Systems без получения одобрения европейского регулятора в минувшем году.

GE, Merck и Sigma-Aldrich могут быть оштрафованы на 1% годовой выручки, Canon - на 10%.

В мае Еврокомиссия оштрафовала Facebook Inc. на 110 млн евро за предоставление ложной информации при поглощении мессенджера Whatsapp.