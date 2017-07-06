Еврокомиссия начала проверку слияний с участием GE, Merck и Canon

Европейская комиссия, исполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, начала официальную проверку сделок с участием General Electric Co., Merck KGaA, Sigma-Aldrich Corp. и Canon Inc., подозревая компании в предоставлении неверных сведений в рамках слияний.
"Мы можем эффективно выполнять свою работу только в том случае, если мы можем рассчитывать на сотрудничество со стороны компаний, - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Они обязаны получить наше одобрение до осуществления сделки, и предоставляемая ими информация должна быть верной и полной".
GE подозревается в предоставлении неверных сведений о текущей сделке по слиянию с LM Wind Power, Merck - при поглощении Sigma-Aldrich в 2015 году. Японская Canon, по словам Еврокомиссии, завершила присоединение подразделения Toshiba Medical Systems без получения одобрения европейского регулятора в минувшем году.
GE, Merck и Sigma-Aldrich могут быть оштрафованы на 1% годовой выручки, Canon - на 10%.
В мае Еврокомиссия оштрафовала Facebook Inc. на 110 млн евро за предоставление ложной информации при поглощении мессенджера Whatsapp.
Алиев в разговоре с Эрдоганом возложил на руководство Армении ответственность за убийство азербайджанских гражданских лиц в зоне карабахского конфликта
В Баку недоумевают реакцией МИД РФ на процесс проверки при въезде в Азербайджан российских граждан армянского происхождения
Правящая партия Азербайджана призвала мировое сообщество положить конец армяно-азербайджанскому конфликту
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 7 июля планирует привлечь 200 млн манатов
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-июне увеличился в 2,4 раза
В Азербайджане полиция изъяла более 1 кг героина у ранее судимого мужчины
В ДТП в Азербайджане погибли родственники экс-главы Азербайджанского государственного экономического университета
Airbus получил заказ от госкомпании China Aviation на 140 самолетов стоимостью $22,8 млрд
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»
В Баку состоялся пятый CEO Lunch
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»