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СНГ 06.07.2017 17:41

Размыв берегов Финского залива стал самой острой экологической проблемой Петербурга - власти

Разрушение берегов Финского залива вследствие изменения климата является для Санкт-Петербурга наиболее острой экологической проблемой, угрожающей городу подтоплением, сообщил заместитель главы городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий в четверг.

"Особенно актуально это для острова Котлин. С 1939 по 2005 годы прирост берега на острове составлял ежегодно 394 квадратных метров, а размыв - 1 тыс. 719 квадратных метров. С 2005 по 2016 годы прирост уже составлял 319 квадратных метров, а размыв - более 4,5 тысяч квадратных метров ежегодно. Процессы ускорились многократно и требуют решений", - сказал И.Серебрицкий на заседании координационного совета по реализации проекта "Здоровые города".

По его словам, основной причиной размыва берегов, подмыва деревьев и разрушения берегозащитных сооружений являются сильные зимние шторма, которые возникают из-за уменьшения периода покрытия льдом акватории Невской губы.

"Мы имеем сейчас в декабре шторма, которых не было в предыдущие десятилетия, потому что территория к этому месяцу уже покрывалась льдом. Они мощные, разрушительные и выносят невероятное количество песчаного материала", - отметил он.

И.Серебрицкий подчеркнул, что у города разработан генеральный план берегозащиты, призванный решить проблемы размыва берегов. Власти города и области совместно работают по данному вопросу с правительством РФ, профильными министерствами, которые, отметил специалист, должны взять на себя финансирование мероприятий.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, БЕРЕГА, РАЗРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]