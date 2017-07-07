Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab

Пресс-релиз, 07 Июля 2017 г.

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, проводит обучающие семинары для участников программы Applab, направленные на обеспечение их устойчивого развития. Участники 7 проектов, разрабатывающихся в инкубационном центре компании, смогут повысить свою квалификацию, посетив тренинги посвященные следующим темам:

Мастер-класс по Питчингу

Интенсивный курс по Концепции Тренда

Интенсивный курс Ознакомление с «Блок-чейнами»

Интенсивный курс по Развитию Связей с Инвесторами

Курс по Поддержанию Продуктивной Команды

Интенсивный курс по Развитию Стратегии и Коммерциализации

Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования. В целом, программа включает в себя 28 часов обучения.

Данные тренинги, организованы совместно с “Тренинг-центром CAC”, являющимся одним из ведущих центров страны, по предоставлению таких услуг как тренинги, аттестация и консалтинг.

Программа AppLab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне. В рамках этой программы, молодые разработчики могут пользоваться всеми преимуществами офиса «AppLab», расположенного на третьем этаже, на улице У. Гаджибекова 48 (рядом с парком Сахиль), оснащённого столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров AppLab, предоставляет молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка qrupu gənc proqramçıları yerli və beynəlxalq bazarların tələblərinə hədəflənmiş yeni məhsul və ya xidmətlərin pilot variantını tərtib etmək və həyata keçirmək üçün tələb olunan araşdırmalar və məsləhətlərlə təmin edirlər.