Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab

Пресс-релиз, 07 Июля 2017 г.
Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, проводит обучающие семинары для участников программы Applab, направленные на обеспечение их устойчивого развития. Участники 7 проектов, разрабатывающихся в инкубационном центре компании, смогут повысить свою квалификацию, посетив тренинги посвященные следующим темам:
Мастер-класс по Питчингу
Интенсивный курс по Концепции Тренда
Интенсивный курс Ознакомление с «Блок-чейнами»
Интенсивный курс по Развитию Связей с Инвесторами
Курс по Поддержанию Продуктивной Команды
Интенсивный курс по Развитию Стратегии и Коммерциализации
Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования. В целом, программа включает в себя 28 часов обучения.
Данные тренинги, организованы совместно с “Тренинг-центром CAC”, являющимся одним из ведущих центров страны, по предоставлению таких услуг как тренинги, аттестация и консалтинг.
Программа AppLab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне. В рамках этой программы, молодые разработчики могут пользоваться всеми преимуществами офиса «AppLab», расположенного на третьем этаже, на улице У. Гаджибекова 48 (рядом с парком Сахиль), оснащённого столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров AppLab, предоставляет молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка qrupu gənc proqramçıları yerli və beynəlxalq bazarların tələblərinə hədəflənmiş yeni məhsul və ya xidmətlərin pilot variantını tərtib etmək və həyata keçirmək üçün tələb olunan araşdırmalar və məsləhətlərlə təmin edirlər.
ВС Азербайджана уничтожили значительное число армянских солдат и вывели из строя технику – Минобороны
Комитет ПА ОБСЕ принял предложение Баку, отвергнув предложение Еревана по одной из резолюций
Глава МИД Азербайджана принял посла Кыргызстана в связи с завершением дипмиссии в Баку
Чистая прибыль BTC Co от деятельности нефтепровода БТД в 2016г выросла на 4%
Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Huawei в сфере цифровой экономики – глава Минэкономики
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 200 млн манатов при наличии предложения в 761 млн манатов
ВБ окажет помощь Азербайджану в создании бизнес-инкубаторов при университетах
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Министр по делам семьи и молодежи Австрии посетит Азербайджан
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
У телеканала РБК будет новый управляющий директор
Полиция Гамбурга запросила подкрепление для работы на акциях протеста
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»