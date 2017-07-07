Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 9 Июл 22° 29° 10 Июл 23° 31°

СНГ 07.07.2017 19:13

В России некачественной колбасы только 5%, но это все равно много - глава Роспотребнадзора

Доля некачественной колбасной продукции на российском рынке составляет примерно 5%, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

"Общий удельный вес, не соответствующий заявленным на этикетках требований к колбасной продукции, составил 5%. В общемировом масштабе это небольшая цифра", - сказала А.Попова журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

По ее словам, вместе с тем эта цифра "заставляет более плотно работать".

"Уже в этом месяце мы планируем провести встречу с ассоциациями производителей и вырабатывать шаги по выходу из этой ситуации", - сообщила главный санитарный врач России, добавив, что "даже 5% - это много".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОЛБАСА, РОСПОТРЕБНАДЗОР, ОЦЕНКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]