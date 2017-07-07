В России некачественной колбасы только 5%, но это все равно много - глава Роспотребнадзора

Доля некачественной колбасной продукции на российском рынке составляет примерно 5%, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

"Общий удельный вес, не соответствующий заявленным на этикетках требований к колбасной продукции, составил 5%. В общемировом масштабе это небольшая цифра", - сказала А.Попова журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

По ее словам, вместе с тем эта цифра "заставляет более плотно работать".

"Уже в этом месяце мы планируем провести встречу с ассоциациями производителей и вырабатывать шаги по выходу из этой ситуации", - сообщила главный санитарный врач России, добавив, что "даже 5% - это много".