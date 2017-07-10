Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell

Пресс-релиз, 10 июля 2017г.
В ходе программы стажировки, участники приобретут соответствующие знания и навыки, работая под руководством кураторов, назначенных из числа ведущих специалистов компании, изучат общую структуру и принципы работы компании, а также примут участие в тренингах по планированию развития карьеры, бизнес этике, эффективному управлению временем, эффективной коммуникации, самореализации, технике безопасности и защите окружающей среды, охране здоровья и другим областям. Программа стажировки продлится 2 месяца. Компания Bakcell предоставит стажерам соответствующую стипендию на ежедневные транспортные расходы и питание. По окончании программы стажировки, все участники получат сертификаты, подтверждающие их участие в проекте.Молодые люди, успешно прошедшие процесс отбора, в рамках программы стажировки «Smart Start», организованной Первым Оператором Мобильной Связи и Ведущим Провайдером Мобильного Интернета в Азербайджане – компанией Bakcell, приступают к стажировке в отделах Продаж и Маркетинга компании.
Нужно отметить, что в этом году, более 1000 молодых людей проявили интерес и подали заявку для участия в программе Smart Start, 188 из которых прошли первый этап отбора и были приглашены на собеседования в Отдел Кадров. По итогам собеседований, 42 кандидата были приглашены на собеседования, непосредственно с кураторами из отделов Продаж и Маркетинга компании. Только 8 финалистов были отобраны для участия в стажировке.
Основной целью данной программы, предназначенной для студентов и выпускников, является предоставление молодым людям в возрасте 18-25 лет, желающим начать профессиональную карьеру, возможности ознакомиться с условиями труда в одной из крупнейших компаний Азербайджана, а также приобрести ценный практический опыт и развить в себе качества, необходимые для готовности к работе.
Отметим, что 12 выпускников программы Smart Start были приняты на работу в Bakcell, в то время как остальные участники программы считаются потенциальными кандидатами на позиции, которые будут объявлены компанией в будущем.
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