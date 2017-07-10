Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9412 RUR   0.0282 GBR   2.195 TRY   0.4702

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.23 Brent   46.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 22° 29° 12 Июл 22° 29° 13 Июл 21° 29°

10.07.2017 15:06

Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell

Пресс-релиз, 10 июля 2017г.


В ходе программы стажировки, участники приобретут соответствующие знания и навыки, работая под руководством кураторов, назначенных из числа ведущих специалистов компании, изучат общую структуру и принципы работы компании, а также примут участие в тренингах по планированию развития карьеры, бизнес этике, эффективному управлению временем, эффективной коммуникации, самореализации, технике безопасности и защите окружающей среды, охране здоровья и другим областям. Программа стажировки продлится 2 месяца. Компания Bakcell предоставит стажерам соответствующую стипендию на ежедневные транспортные расходы и питание. По окончании программы стажировки, все участники получат сертификаты, подтверждающие их участие в проекте.Молодые люди, успешно прошедшие процесс отбора, в рамках программы стажировки «Smart Start», организованной Первым Оператором Мобильной Связи и Ведущим Провайдером Мобильного Интернета в Азербайджане – компанией Bakcell, приступают к стажировке в отделах Продаж и Маркетинга компании.

Нужно отметить, что в этом году, более 1000 молодых людей проявили интерес и подали заявку для участия в программе Smart Start, 188 из которых прошли первый этап отбора и были приглашены на собеседования в Отдел Кадров. По итогам собеседований, 42 кандидата были приглашены на собеседования, непосредственно с кураторами из отделов Продаж и Маркетинга компании. Только 8 финалистов были отобраны для участия в стажировке.

Основной целью данной программы, предназначенной для студентов и выпускников, является предоставление молодым людям в возрасте 18-25 лет, желающим начать профессиональную карьеру, возможности ознакомиться с условиями труда в одной из крупнейших компаний Азербайджана, а также приобрести ценный практический опыт и развить в себе качества, необходимые для готовности к работе.

Отметим, что 12 выпускников программы Smart Start были приняты на работу в Bakcell, в то время как остальные участники программы считаются потенциальными кандидатами на позиции, которые будут объявлены компанией в будущем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]