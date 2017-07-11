"Лаборатория Касперского" опровергает информацию СМИ о запросе ФСБ России по разработке совместного проекта по борьбе с DDoS-атаками.

"К нам никогда не поступал официальный запрос от ФСБ или других правительственных органов России с предложением создать или принять участие в проекте по защите от DDoS-атак", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе компании.

"Российский орган по борьбе с киберпреступлениями сообщил компании, что, по их мнению, DDoS-атаки представляют собой серьёзную, активно развивающуюся угрозу. И поскольку на рынке существовала потребность в защите от DDoS, "Лаборатория Касперского" инвестировала в разработку соответствующего решения", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в период 2005-2010 гг. риск DDoS-атак был очень высок, а доступные в то время решения не могли в полной мере нивелировать эту угрозу. В тот момент "Лаборатория Касперского" уже работала над тем, чтобы предложить рынку анти-DDoS продукт, и опрашивала клиентов и партнеров об этом новом типе решения.

"Упоминаемые активные контрмеры подразумевают под собой те меры, которые необходимо предпринять для надёжной защиты от DDoS-атак. Например, использовать аналитическую систему DDoS Intelligence, которая позволяет узнавать о возникающих атаках посредством мониторинга активности DDoS-ботов и при выявлении угрозы своевременно оповещать клиентов и активировать защитные ресурсы", - говорится в сообщении.

"Помимо этого, активные контрмеры включают в себя также сбор обезличенных данных об атаках и передачу их жертве атаки - если пострадавшая компания решит начать расследование и судебный процесс, "Лаборатория Касперского" предоставит все необходимые улики правоохранительным органам и поможет им с технической экспертизой", - отметили в пресс-службе.

У "Лаборатории Касперского" нет и не было неэтичных связей или политических предпочтений ни одному правительству, включая российское, отметили в компании.

""Лаборатория Касперского" сотрудничает с правоохранительными органами в разных странах мира, включая Россию, в сфере борьбы с киберугрозами - в частности, компания проводит техническую экспертизу и анализ вредоносного ПО при расследовании киберинцидентов. Участвуя в официальных расследованиях киберпреступлений в России, мы в соответствии с российским законодательством проводим только техническую экспертизу", - сообщили в пресс-службе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо Евгения Касперского, датированное 2009 годом, сообщило, что он разрабатывал совместный с ФСБ проект по защите от DDoS-атак, а также в режиме реального времени передавал ФСБ информацию о местонахождении хакеров и отправлял по этим адресам своих специалистов, которые участвовали в рейдах наряду с силовиками.

По данным Bloomberg, руководителем проекта выступал главный юрисконсульт "Лаборатории Касперского" Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Кроме того, по информации Bloomberg на рейды вместе с сотрудниками российских спецслужб выезжал, в том числе, Руслан Стоянов, менеджер "Лаборатории Касперского", проходящий по делу о госизмене работников ФСБ в пользу США. Р.Стоянова и других фигурантов дела также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов.