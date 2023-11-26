Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8538 RUR   0.0192 GBR   2.1315 TRY   0.0589

Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

Регион 26.11.2023 16:45

Пресс-секретарь Meta объявлен в РФ в розыск по уголовному делу

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск.

Карточка с данными Стоуна появилась в базе розыска МВД России. Согласно данным, "Стоун Энди Марк, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК".

Ранее СКР сообщал о возбуждении уголовного дела против сотрудников компании Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан РФ.

В ведомстве отметили, что "пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения".

В СКР пообещали дать правовую оценку действиям Стоуна. Против него могло быть возбуждено уголовное дело по ст.ст.280, 205.1 УК РФ - (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, КОМПАНИЯ, ДЕЛО


Похожие новости


В Кремле не комментируют заявление США о возможности поставки Ираном баллистических ракет в Россию США по-прежнему считают, что КНР не передает военную помощь России США нападками на отношения между КНДР и Россией нагнетают напряженность на Корейском полуострове - МИД КНДР Комитет палаты представителей США одобрил поддержку Украины за счет активов РФ США приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря - Белый дом Песков о возможном контакте президентов РФ и США: для этого должны вызреть определённые условия, и это должно быть при обоюдном желании США обеспокоены решением РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ - Блинкен США осуждают беспорядки в Дагестане, призывают власти РФ привлечь причастных к ответственности - госдеп МИД КНДР заявил об искажении США и союзниками характера отношений между Северной Кореей и РФ Путин назвал смехотворными заявления Байдена о поражении России в Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az