Посредники по Карабаху готовы организовать новую встречу президентов Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на встрече с главами МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе обсудили варианты дальнейшей работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хоугланд (США) встретились 11 июля в Брюсселе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандян с целью обсуждения вариантов дальнейшей работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении сопредседателей.
Также обсуждалась текущая ситуация на линии соприкосновения.
В сообщении на сайте ОБСЕ отмечается, что министры договорились передать президентам Азербайджана и Армении предложение сопредседателей на встречу высокого уровня в конце 2017 года.
"Сопредседатели предложили свою помощь в организации этой встречи", - отмечается в заявлении.
"Министры и сопредседатели согласились вновь встретиться в Нью-Йорке в сентябре в кулуарах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - отмечают сопредседатели.
А.Азизов
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