Посредники по Карабаху готовы организовать новую встречу президентов Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на встрече с главами МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе обсудили варианты дальнейшей работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хоугланд (США) встретились 11 июля в Брюсселе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандян с целью обсуждения вариантов дальнейшей работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении сопредседателей.

Также обсуждалась текущая ситуация на линии соприкосновения.

В сообщении на сайте ОБСЕ отмечается, что министры договорились передать президентам Азербайджана и Армении предложение сопредседателей на встречу высокого уровня в конце 2017 года.

"Сопредседатели предложили свою помощь в организации этой встречи", - отмечается в заявлении.

"Министры и сопредседатели согласились вновь встретиться в Нью-Йорке в сентябре в кулуарах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - отмечают сопредседатели.

А.Азизов