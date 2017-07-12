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СНГ 12.07.2017 16:03

Матвиенко увидела в санкциях США в отношении "Лаборатории Касперского" антироссийскую истерию и происки конкурентов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускает, что ситуацией с исключением "Лаборатории Касперского" из списка поставщиков программного обеспечения в США могли воспользоваться конкуренты компании.

"Я думаю, что это решение в общем стиле антироссийской истерии, которая захватила Соединенные Штаты. Не исключаю, что этой ситуацией могли воспользоваться и компании-конкуренты", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду.

Так она прокомментировала решение администрации президента США Дональда Трампа исключить "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, США, КАСПЕРСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]