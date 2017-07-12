Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускает, что ситуацией с исключением "Лаборатории Касперского" из списка поставщиков программного обеспечения в США могли воспользоваться конкуренты компании.

"Я думаю, что это решение в общем стиле антироссийской истерии, которая захватила Соединенные Штаты. Не исключаю, что этой ситуацией могли воспользоваться и компании-конкуренты", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду.

Так она прокомментировала решение администрации президента США Дональда Трампа исключить "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами.