Таджикистан отказался от импорта товаров с оккупированных территорий Азербайджана

Баку и Душанбе договорились о запрете на импорт и продажу на территории Таджикистана товаров, произведенных на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом говорится в протоколе, подписанном в четверг в Баку по итогам четвертого заседания азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

«Кроме того, стороны договорились не допускать таджикские компании участвовать в какой-либо экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана», - говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Протокол также предполагает усиление договорно-правовой базы между двумя странами, развитие сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, связи и высоких технологий, энергетики и т.д.

Стороны на заседании обсудили вопросы наращивания азербайджанского сельскохозяйственного и промышленного экспорта в Таджикистан, инвестиции в сферы взаимного интереса, возможности создания совместных предприятий, участие азербайджанских и таджикских компаний в качестве подрядчиков в проектах в двух странах, восстановление прямого авиарейса Баку-Душанбе и другие вопросы.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, выступивший на заседании, заявил, что две страны подписали 45 документов, охватывающих сотрудничество в различных сферах. По его словам, в последние годы наблюдается расширение торговых отношений между странами и в 2016 году взаимный товарооборот вырос на 91%. При этом министр отметил наличие большого потенциала для дальнейшего роста торговли.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода пригласил азербайджанский бизнес принять участие в проектах, реализующихся в его стране, и активно сотрудничать с таджикскими предпринимателями.

Согласно сообщению Минэкономики, таджикская сторона в четверг также провела презентацию инвестиционных возможностей своей страны.

А.Ахундов