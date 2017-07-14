Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях

Оставаясь верным своей стратегии продолжительного развития клиентского обслуживания, Nar в очередной раз демонстрирует высокие показатели степени удовлетворенности клиентов. Как известно, весь спектр услуг, оказываемых абонентам посредством Центра телефонного обслуживания (777), также предоставляется и посредством социальных сетей. Для этого, в структуре оператора функционирует специальная группа, предоставляющая ответы исключительно на запросы, которые были получены посредством социальных сетей. Будучи первым и единственным мобильным оператором, предоставляющим самый широкий спектр услуг по обслуживанию абонентов в социальных сетях, Nar добился самых высоких результатов в этой сфере. Помимо этого, Nar показал наилучшие результаты среди всех мобильных операторов на рынке в отношении времени потраченного на обработку запросов, поступивших через социальные медиа. Данными услугами, можно пользоваться как посредством личного кабинета на сайте nar.az, так и посредством Facebook, Twitter, Instagram и других социальных сетей.



Согласно результатам первого полугодия 2017 года, команда, ответственная за социальные медиа, ответила на 100% абонентских запросов, поступивших через социальные сети. Более того, 99% обращений, поступивших к оператору за этот период, были удовлетворены в течение часа, тогда как время, требуемое для успешного ответа на запрос, в среднем составляло всего 13 минут. По информации Customer Journey Map (карта поведения клиента), 85% обращений, поступивших для рассмотрения группой по социальным медиа оператора Nar, были успешно разрешены после не более чем 2-х сообщений.



Такой высокий показатель стал возможен благодаря применению инновационных решений, а также повышению клиентских услуг, оказываемых абонентам Nar. Абоненты, имеют возможность пользоваться высококачественным клиентским обслуживанием, используя любой удобный для них способ: позвонив в Центр телефонного обслуживания, используя «личный кабинет» на сайте оператора или социальные сети, а также по SMS и электронной почте.



Более подробную информацию о службе по работе с клиентами оператора Nar можно получить на сайте nar.az.



Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.



