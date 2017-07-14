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14.07.2017 17:03

В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки

17 июля 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится открытие фотовыставки, приуроченной к 75-летию начала Сталинградской битвы. Мероприятие проходит в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной».
Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]