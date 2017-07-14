В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки

17 июля 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится открытие фотовыставки, приуроченной к 75-летию начала Сталинградской битвы. Мероприятие проходит в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной».

Начало – в 11:00 часов.



Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]



Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку





