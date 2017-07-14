Минск против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше, а также против базы РФ в Белоруссии - МИД

Белоруссия выступает категорически против размещения военных контингентов стран НАТО на территории государств Балтии и Польши, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью испанскому изданию El Pais.

"Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", - сказал В.Макей.

Он также прокомментировал возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии. "Новая иностранная военная база в Беларуси не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории. Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе", - подчеркнул белорусский министр.

Кроме того, В.Макей затронул тему предстоящих совместных с Россией военных учений "Запад-2017". "Они являются плановыми учениями, которые проводятся каждые два года. Необходимо подождать, пока они закончатся, чтобы все увидели абсурдность выдвинутых обвинений. Наши соседи могут быть спокойны, так как территория Беларуси никогда не будет источником войны или военной угрозы. Учения будут транспарентными. Мы пригласим наблюдателей из соседних стран, представителей ОБСЕ и аккредитованных посольств", - отметил глава МИД.

Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил в сентябре 2015 года журналистам в Гродно, что Россия готова рассматривать вопрос о дальнейшем открытии своих авиабаз в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения. Вскоре правительство РФ представило предложения о подписании соглашения о российской авиационной базе на территории Белоруссии. Документ был внесён Минобороны РФ. "Соглашение будет способствовать организации совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси", - говорилось в сопроводительном документе.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база. Белорусский лидер также выразил неудовлетворение тем, что эта тема появилась в российских СМИ.