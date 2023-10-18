Шойгу: НАТО с февраля 2022г увеличил свои контингенты в Восточной Европе и странах Балтии в 2,5 раза

Численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года возросла в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них - военнослужащие Соединённых Штатов Америки", - сказал Шойгу в среду.