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Дальнее зарубежье 18.10.2023 16:11

Шойгу: НАТО с февраля 2022г увеличил свои контингенты в Восточной Европе и странах Балтии в 2,5 раза

Численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года возросла в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них - военнослужащие Соединённых Штатов Америки", - сказал Шойгу в среду.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НАТО, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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