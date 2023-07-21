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СНГ 21.07.2023 16:05

Путин 23 июля встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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