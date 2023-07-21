Путин 23 июля встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
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