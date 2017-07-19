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ТЭК 19.07.2017 13:53

McKinsey & Company подготовит предложения по увеличению добычи с мелководья Гюнешли в 2018г минимум на 7%

Международная консалтинговая компания "McKinsey & Company" подготовит предложения по увеличению добычи с мелководной части месторождения Гюнешли в 2018 году как минимум на 7%, отмечается в сообщении пресс-службы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«McKinsey & Company в среду в головном офисе SOCAR представила проект «Маяк», предусматривающий увеличение добычи с мелководья Гюнешли и оптимизацию операционных расходов по данному месторождению. При этом отмечено, что реализация данного проекта без дополнительных затрат позволит увеличить добычу нефти на мелководье Гюнешли», - отмечается в информации.

Кроме того, в ходе встречи были заслушаны предложения по стабилизации добычи на данном месторождении

По данным SOCAR, по итогам встречи достигнута договоренность о том, что McKinsey & Company в течение ближайших двух недель проведет первичные исследования на мелководной части Гюнешли и представит свои предложения.

«Кроме того, компания должна в течение месяца представить в SOCAR предложения о повышении добычи с месторождения Гюнешли в 2018 году как минимум на 7%», - подчеркивается в информации.

Месторождение Гюнешли обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Компания McKinsey & Company специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.

McKinsey & Company была основана в 1926 году в Чикаго. На сегодняшний день у McKinsey 111 офисов в более чем 60-ти странах мира.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ДОБЫЧА, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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