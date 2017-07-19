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Макроэкономика 19.07.2017 19:36

Минфин Азербайджана подготовил проект стратегии по управлению госдолгом

Министерство финансов Азербайджана подготовило проект стратегии по управлению государственным долгом на средне- и долгосрочную перспективу, сказал замминистра Эмин Гусейнов на заседании коллегии ведомства в среду.

«Министерство подготовило проект стратегии по управлению государственным долгом на средне- и долгосрочную перспективу, проект нормативно-правовых актов для применения новых бюджетных правил, а также предложения по среднесрочным рамкам расходов госбюджета и формированию бюджетного механизма, ориентированного на результат», - сказал Э.Гусейнов, говорится в сообщении министерства.

Минфин планирует в краткие сроки представить подготовленные документы в Совет по финансовой стабильности и кабинет министров Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГОСДОЛГ, СТРАТЕГИЯ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]