Минфин Азербайджана подготовил проект стратегии по управлению госдолгом

Министерство финансов Азербайджана подготовило проект стратегии по управлению государственным долгом на средне- и долгосрочную перспективу, сказал замминистра Эмин Гусейнов на заседании коллегии ведомства в среду.

«Министерство подготовило проект стратегии по управлению государственным долгом на средне- и долгосрочную перспективу, проект нормативно-правовых актов для применения новых бюджетных правил, а также предложения по среднесрочным рамкам расходов госбюджета и формированию бюджетного механизма, ориентированного на результат», - сказал Э.Гусейнов, говорится в сообщении министерства.

Минфин планирует в краткие сроки представить подготовленные документы в Совет по финансовой стабильности и кабинет министров Азербайджана.

А.Ахундов