Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7017 EUR   1.9632 RUR   0.0288 GBR   2.2175 TRY   0.4827

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 39° Завтра 24° 35° 22 Июл 24° 36° 23 Июл 24° 35°

Дальнее зарубежье 19.07.2017 19:48

Эр-Рияд не позволил сотрудникам ООН и журналистам Би-би-си вылететь в Сану

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, не позволила сотрудникам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и трем журналистам Би-би-си вылететь из Джибути в Сану, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в авиации.

По данным источника, вылет запретили из-за того, что на борту самолета находились журналисты британской телерадиокорпорации.

Вместе с тем, по словам представителя УКГВ Ахмеда Бен Лассуеда, на самом деле коалиция "посоветовала журналистам лететь коммерческим рейсом", поскольку не может гарантировать им безопасность в небе над контролируемыми повстанцами территориями Йемена.

Как отмечает "Аль-Джазира", коалиция, которая вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году и поддерживает президента Абд Раббо Мансура Хади, контролирует воздушное пространство над Йеменом и имеет возможность запрещать любые рейсы в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, ООН, ЖУРНАЛИСТЫ


Похожие новости


В ВОЗ предупреждают отправляющихся в Саудовскую Аравию паломников об опасности холеры Истребитель военно-воздушных сил Саудовской Аравии сбит неподалеку от столицы Йемена Король Саудовской Аравии пообещал выделить Йемену $540 млн в качестве гуманитарной помощи Керри обсудит с саудовскими властями организацию "гуманитарной паузы" в Йемене Саудовские ВВС в очередной раз обстреляли позиции йеменских мятежников на юге страны Арабская коалиция нанесли новые, самые мощные с начала кампании, авиаудары в Йемене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]