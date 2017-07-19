Эр-Рияд не позволил сотрудникам ООН и журналистам Би-би-си вылететь в Сану

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, не позволила сотрудникам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и трем журналистам Би-би-си вылететь из Джибути в Сану, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в авиации.
По данным источника, вылет запретили из-за того, что на борту самолета находились журналисты британской телерадиокорпорации.
Вместе с тем, по словам представителя УКГВ Ахмеда Бен Лассуеда, на самом деле коалиция "посоветовала журналистам лететь коммерческим рейсом", поскольку не может гарантировать им безопасность в небе над контролируемыми повстанцами территориями Йемена.
Как отмечает "Аль-Джазира", коалиция, которая вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году и поддерживает президента Абд Раббо Мансура Хади, контролирует воздушное пространство над Йеменом и имеет возможность запрещать любые рейсы в стране.
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