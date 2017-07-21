Подарки Елизавете II со всего мира и личные вещи принцессы Дианы можно будет увидеть в Букингемском дворце до октября

В Лондоне в Букингемском дворце в субботу откроется выставка, на которой будут показаны более 200 полученных королевой Елизаветой II подарков от мировых лидеров, сообщают британские СМИ.
Выставка под названием "Королевские подарки" будет открыта с 22 июля по 1 октября 2017 года. Вместе с ней будет представлена и экспозиция, посвященная принцессе Уэльской Диане. На ней будут показаны личные вещи принцессы, многие из которых отбирались лично ее сыновьями - принцем Уильямом и принцем Гарри.
За 65 лет своего правления Елизавета II побывала во многих странах мира, совершив 89 официальных визитов. Кроме того, за это время королева приняла в Великобритании более 100 мировых лидеров.
"Обмен подарками является одним из общих аспектов встреч королевы с другими мировыми лидерами, - рассказывает куратор выставки Салли Гудсэр. - Чаще всего обмениваются фотографиями, которые лично подписываются".
Например, подобную фотографию получила Елизавета II от 35-ого президента США Джона Кеннеди в 1961 году во время его визита в Лондон с супругой Жаклин.
Среди других подарков - шелковый гобелен от президента ЮАР Нельсона Манделы, лакированная шкатулка, украшенная рисунком цапли из серебра, от императора Японии Хирохито и пресс-папье из кости динозавра от властей канадского города Драмхеллер.
За время правления королева Великобритании получала самые необычные подарки, в частности, ей дарили животных. В 1961 году она получила крокодила из Гамбии, в 1972 году - слона из Камеруна, в 1977 году - шесть кенгуру из Австралии. Однако все они были позже помещены в лондонский зоопарк.
Кроме того, посетителей выставки ждут уникальные вещи, принадлежавшие принцессе Диане. Например, будет показан ее личный стол, за которым она работала и отвечала на письма в Кенсингтонском дворце.
Все желающие смогут также увидеть пуанты принцессы и ее коллекцию музыкальных кассет, среди которых - альбомы американской певицы Дайаны Росс и британского певца Элтона Джона. Большую часть экспонатов представляют фотографии из семейного архива принцессы Дианы.
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