Сводный азиатский индекс MSCI Asia Pacific упал в пятницу впервые за 10 сессий

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали в пятницу, во многом реагируя на колебания валют азиатских стран в парах с долларом и евро.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%, индикатор продемонстрировал отрицательную динамику впервые за 10 сессий.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, как и более широкий индекс Topix. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.
Вместе с тем южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, по итогам 7 из последних 8 торговых сессий индикатор обновил исторический максимум.
До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения в СМИ о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций американского президента Дональда Трампа.
"Политическая ситуация вокруг США продолжает ухудшаться, и все еще есть риски, связанные с неопределенностью ее перспектив", - считает старший консультант OM Financial Стюарт Айв.
В целом внимание участников рынка переключилось с европейских и азиатских событий, включая заседания центробанков Японии и еврозоны, на политические трения в Вашингтоне и предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
В Австралии в минус ушли акции компаний, ориентированных на экспорт, поскольку участники рынка обеспокоены быстрым укреплением нацвалюты. Австралийский доллар немного снизился по отношению к доллару США в пятницу, но его подъем с начала недели превысил 1,2%.
Цена бумаг Rio Tinto опустилась на 2,1% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals Group - на 2,5%.
"Укрепление австралийского доллара приводит к продаже любых акций, на которые оно влияет, то есть акций любых компаний с международным бизнесом и экспортной выручкой", - комментирует главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.
В Токио подешевели акции банков и автопроизводителей: Mitsubishi UFJ Financial потерял 0,7%, Mizuho Financial - 0,5%, Toyota Motor - 0,4%, Honda Motor - 0,7%.
"Доллар клонится ниже, иена дорожает, и это ограничивает потенциал роста японских акций", - отметил Мицуо Симидзу из Japan Asia Securities.
Между тем курс ценных бумаг японской Yaskawa Electric Corp. подскочил на 10% благодаря позитивной квартальной отчетности.
Котировки акций Nikon выросли на 1,5%, так как аналитики Nomura улучшили прогноз для рынка литографического оборудования.
Бумаги южнокорейских банков подорожали после публикации превзошедших ожидания финансовых результатов: KB Financial прибавил 4,2%, Shinhan Financial - 3,4%.
Рыночная стоимость Seegene Inc. рухнула на 16,5%, такого падения не наблюдалось больше семи лет. Danaher отменила контракт с Seegene об исследованиях в сфере молекулярной диагностики, который приносил южнокорейской компании до 13% годовой выручки.
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