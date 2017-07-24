Азербайджанская Akkord выиграла тендер в Казахстане стоимостью $70 млн

Азербайджанская ОАО «Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» стала победителем тендера в Казахстане стоимостью $70 млн, отмечается в сообщении корпорации.

"Akkord объявлена 20 июля победителем по двум лотам в рамках тендера на строительство автодороги Курты-Бурилбайтал в Казахстане. Строительство автодороги финансируется за счет кредита Международного банка реконструкции и развития", - отмечается в сообщении.

В тендере принимали участие 9 казахстанских и иностранных компаний.

"Стоимость тендера составляет $70 млн", - подчеркивается в сообщении.

«Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Уставный капитал корпорации равен 74 млн 112,5 тыс. манатов. Корпорация работает в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове. Кроме этого, компания реализует различные проекты за рубежом.

А.Азизов