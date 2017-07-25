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Бизнес и законодательство 25.07.2017 12:14

Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 4% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 июля 2017 года имеют 3 млн 496,678 тыс. человек, что на 3,7% превышает показатель на начало года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.

В I-ом полугодии 2017 года было открыто 124,77 тыс. индивидуальных счетов социального страхования.

Среди тех, кто имеет индивидуальные счета соцстрахования, 59,5% - мужчины, 40,5% - женщины.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года индивидуальные счета социального страхования в стране имели 3 млн 371,908 тыс. человек тыс. человека.

Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, СЧЕТА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]