Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9839 RUR   0.0284 GBR   2.2164 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 23° 31° 28 Июл 23° 33° 29 Июл 25° 34°

СНГ 25.07.2017 19:36

Украинские и британские моряки провели занятия по "достижению совместимости" на эсминце "Duncan"

Украинские и британские военные моряки во вторник в Одессе провели совместные занятия на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании "Duncan", сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Во время занятий произошел обмен опытом, ознакомление с алгоритмом действий, экипировкой коллег, непосредственная отработка тех или иных элементов. Обе стороны отметили большую пользу совместных занятий с точки зрения совершенствования знаний и навыков, достижения совместимости", - говорится в сообщении.

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец "Duncan" и фрегат ВМС Турции "Yildir?m" с 24 до 27 июля находятся в порту Одессы с визитом на Украине. По завершению визита эти корабли проведут в Черном море тренировки типа Passex совместно с активами ВМС ВСУ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ОДЕССА, НАТО, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Порошенко отправляет в Одессу на праздники тысячу бойцов украинской нацгвардии Саакашвили намерен направить часть сверхплановых поступлений Одесской таможни на строительство дорог Саакашвили предлагает полностью расформировать милицию Одессы Одесский губернатор Саакашвили снова обещает сделать из региона транспортный хаб Саакашвили хочет легализовать казино в Одессе Порошенко проведет в Одессе совещание по противодействию контрабанде и коррупции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]