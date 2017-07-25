Украинские и британские военные моряки во вторник в Одессе провели совместные занятия на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании "Duncan", сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Во время занятий произошел обмен опытом, ознакомление с алгоритмом действий, экипировкой коллег, непосредственная отработка тех или иных элементов. Обе стороны отметили большую пользу совместных занятий с точки зрения совершенствования знаний и навыков, достижения совместимости", - говорится в сообщении.
Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец "Duncan" и фрегат ВМС Турции "Yildir?m" с 24 до 27 июля находятся в порту Одессы с визитом на Украине. По завершению визита эти корабли проведут в Черном море тренировки типа Passex совместно с активами ВМС ВСУ.
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