Украинские и британские военные моряки во вторник в Одессе провели совместные занятия на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании "Duncan", сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Во время занятий произошел обмен опытом, ознакомление с алгоритмом действий, экипировкой коллег, непосредственная отработка тех или иных элементов. Обе стороны отметили большую пользу совместных занятий с точки зрения совершенствования знаний и навыков, достижения совместимости", - говорится в сообщении.

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец "Duncan" и фрегат ВМС Турции "Yildir?m" с 24 до 27 июля находятся в порту Одессы с визитом на Украине. По завершению визита эти корабли проведут в Черном море тренировки типа Passex совместно с активами ВМС ВСУ.