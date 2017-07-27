Прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ десяти иностранных НКО - Чайка

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что его подчиненные наладили работу по выявлению зарубежных НКО, чья деятельность наносит ущерб безопасности и интересам РФ.
"Органы прокуратуры наладили работу по признанию нежелательной деятельности на территории РФ иностранных некоммерческих организаций, чья деятельность угрожает национальности безопасности РФ, таковых на сегодня десять",- сказал Ю.Чайка на коллегии надзорного ведомства в четверг в Москве.
Говоря о работе своих подчиненных в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, генпрокурор отметил, что "за минувшее полугодие усилено взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга в целях пресечения фактов финансирования террористов".
Кроме того, Ю.Чайка подчеркнул, что "усилия транспортных прокуроров были нацелены на вопросы безопасности перевозок, соблюдения прав пассажиров и соблюдения таможенного законодательства".
"Однако серьезной проблемой остается неприспособленность транспортной инфраструктуры для передвижения инвалидов. Лишь 7% железнодорожных вокзалов доступны для лиц с ограниченными возможностями", - заявил глава надзорного ведомства.
Кроме того, по его словам, на половине транспортных объектов отсутствует система защиты, в связи с чем прокурорам необходимо усилить требовательность в этом направлении.
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