Путин подписал закон об уголовной ответственности за производство алкоголя в крупном размере без лицензии

Президент Владимир Путин подписал изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ об уголовном наказании за производство и оборот алкогольной продукции без лицензии в крупном размере, а также подделку акцизных марок в крупном размере.



Закон был принят Госдумой 14 июля, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года.



Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, поправки в Уголовный кодекс РФ (УК) предлагают установить, что производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере (более 100 тыс. рублей) предлагается наказывать штрафом от 2 млн до 3 млн рублей либо лишением свободы до трех лет.



Если такое преступление было совершено в особо крупном размере (более 1 млн рублей) или организованной группой, предлагается установить наказание в виде штрафа от 3 млн до 4 млн рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.



Незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это произошло неоднократно, предлагается наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей. Неоднократной считается продажа, если человек ранее был подвергнут административному наказанию за это.



Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок для алкогольной или табачной продукции предлагается наказывать, в том числе, лишением свободы до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей (сейчас на срок до 3 лет).



Использование заведомо поддельных акцизных марок для продажи алкоголя и табака будет наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей (сейчас до 700 тыс. руб.) либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей (сейчас до 5 лет без штрафа).



Использование же заведомо поддельных акцизных марок для алкогольной и табачной продукции, если это причинило крупный (больше 100 тыс. руб.) ущерб государству, предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей либо лишением свободы до 12 лет со штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей.



Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок для алкогольной или табачной продукции в крупном (больше 100 тыс. рублей) масштабе предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тысяч до 800 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2012 по 2014 год ставка акциза на крепкий алкоголь выросла почти в два раза. В результате объем розничных продаж такого алкоголя за 2015 год снизился почти на 40% по сравнению с 2012 годом.



По экспертным оценкам, около 30% розничных точек, реализующих алкоголь, работает нелегально, без лицензии, говорится в записке.



По данным авторов закона, постоянно увеличивается количество выявляемых подпольных цехов по производству алкоголя: в 2013 году - 141, в 2014 - 146, в 2015 - 175. Кроме того, ежегодно изымается огромное количество нелегального спирта и алкогольной продукции, произведенных без лицензии: в 2015 году - 0,9 млн декалитров (дал) спирта и 2,7 млн дал алкогольной продукции. Кроме того, увеличивается и количество поддельных специальных акцизных марок. За первый квартал 2016 года было направлено на уничтожение 126 рулонов поддельных марок, за второй квартал 2016 года - 646 рулонов, за третий квартал - 956 рулонов, говорится в пояснительной записке.



Реализация закона послужит усилению ответственности за нелегальный оборот спирта, алкогольной продукции, а также принесет дополнительный доход в бюджет, отмечается в записке.



Закон подписан 26 июля 2017 года, вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.