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Внешняя политика 27.07.2017 17:32

Баку предлагает Аризоне сотрудничество в сферах АПК, туризма, высоких технологий – глава МИД Азербайджана

Баку заинтересован в налаживании прямого сотрудничества с американским штатом Аризона, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Налаживание прямых контактов и развитие сотрудничества между Азербайджаном и различными американскими штатами, в том числе Аризоной, отвечает интересам двух сторон», - подчеркнул Э.Мамедъяров на встрече со спикером Палаты представителей штата Аризона Джаваном Меснардом, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Министр отметил наличие благоприятных условий для двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Аризоной в сферах высоких технологий, сельского хозяйства, туризма, культуры и др.

Дж.Меснард рассказал об успехах, имеющихся в Аризоне в сферах ИКТ и АПК

"Стороны также обменялись мнениями по перспективам азербайджано-американского сотрудничества и развитием связей США с местными законодательными органами Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРИЗОНА, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]