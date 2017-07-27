Баку предлагает Аризоне сотрудничество в сферах АПК, туризма, высоких технологий – глава МИД Азербайджана

Баку заинтересован в налаживании прямого сотрудничества с американским штатом Аризона, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Налаживание прямых контактов и развитие сотрудничества между Азербайджаном и различными американскими штатами, в том числе Аризоной, отвечает интересам двух сторон», - подчеркнул Э.Мамедъяров на встрече со спикером Палаты представителей штата Аризона Джаваном Меснардом, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Министр отметил наличие благоприятных условий для двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Аризоной в сферах высоких технологий, сельского хозяйства, туризма, культуры и др.

Дж.Меснард рассказал об успехах, имеющихся в Аризоне в сферах ИКТ и АПК

"Стороны также обменялись мнениями по перспективам азербайджано-американского сотрудничества и развитием связей США с местными законодательными органами Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев