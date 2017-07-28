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Макроэкономика 28.07.2017 11:32

Фондовые индексы АТР снижаются вслед за акциями ИТ-компаний США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу после того, как накануне подешевели акции американских высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,7% и свел на нет рост с начала недели.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,5%, южнокорейский KOSPI - 1,7%, индийский Sensex - 0,5%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite почти не изменился.

В четверг подешевели акции крупнейших ИТ-компаний США: бумаги Alphabet опустились на 1,4%, Amazon - на 0,7%, Apple - на 1,9%, Netflix - на 3,4%.

После закрытия рынка в Штатах Amazon обнародовала свою отчетность, которая оказалась худшее прогнозов рынка.

Максимальное падение среди азиатских ИТ-компаний в пятницу демонстрируют акции Samsung и Tencent, опускаясь на 4,5% и 1,2% соответственно.

Также эксперты отмечают, что снижение азиатских индексов в пятницу отчасти обусловлено тем, что инвесторы фиксируют прибыль после успешной недели.

Кроме того, рынок реагирует на статданные из Японии.

Как сообщалось, ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в июне вырос на 0,4% в годовом выражении. Показатель увеличился по итогам шестого месяца подряд, темпы роста не изменились с мая и совпали с ожиданиями аналитиков.

Тем временем потребительские расходы в июне подскочили на 2,3% в годовом выражении, рекордными темпами за два года, а японская безработица неожиданно упала до 2,8% с 3,1% в мае, хотя ожидалось более умеренное снижение - до 3%.

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Тэги: АЗИЯ, АКЦИИ, ТОРГИ


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