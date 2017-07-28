Фондовые индексы АТР снижаются вслед за акциями ИТ-компаний США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу после того, как накануне подешевели акции американских высокотехнологичных компаний.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,7% и свел на нет рост с начала недели.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,5%.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,5%, южнокорейский KOSPI - 1,7%, индийский Sensex - 0,5%.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite почти не изменился.
В четверг подешевели акции крупнейших ИТ-компаний США: бумаги Alphabet опустились на 1,4%, Amazon - на 0,7%, Apple - на 1,9%, Netflix - на 3,4%.
После закрытия рынка в Штатах Amazon обнародовала свою отчетность, которая оказалась худшее прогнозов рынка.
Максимальное падение среди азиатских ИТ-компаний в пятницу демонстрируют акции Samsung и Tencent, опускаясь на 4,5% и 1,2% соответственно.
Также эксперты отмечают, что снижение азиатских индексов в пятницу отчасти обусловлено тем, что инвесторы фиксируют прибыль после успешной недели.
Кроме того, рынок реагирует на статданные из Японии.
Как сообщалось, ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в июне вырос на 0,4% в годовом выражении. Показатель увеличился по итогам шестого месяца подряд, темпы роста не изменились с мая и совпали с ожиданиями аналитиков.
Тем временем потребительские расходы в июне подскочили на 2,3% в годовом выражении, рекордными темпами за два года, а японская безработица неожиданно упала до 2,8% с 3,1% в мае, хотя ожидалось более умеренное снижение - до 3%.
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