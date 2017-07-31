Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!

С целью удовлетворить возросшие, в связи с летним сезоном, потребности абонентов в услугах мобильной связи и мобильного интернета, Nar сделал цены на роуминг еще более выгодными! Так, пакеты «Отпуск», предлагаемые мобильным оператором придутся по душе в первую очередь тем пользователям, которые путешествуют по соседним странам и странам ближнего зарубежья. К примеру, абоненты, часто посещающие Украину, отмечают, что интернет в роуминге стал намного выгоднее. Благодаря доступным интернет-пакетам, пользователям не приходится искать точки доступа Wi-Fi, и они чувствуют себя как дома находясь в Киеве, Харькове, Одессе или Львове. Отныне, посещать Украину предварительно заказав один из пакетов «Отпуск» от Nar стало более чем выгодно.
В рамках данного предложения, цена за пакеты «Отпуск-2» (200 Мб) и «Отпуск-5» составляет всего лишь 2 AZN и 5 AZN соответственно. Предложение является частью кампании «Отпуск», которая продлится до 30 сентября 2017 года. Пакеты «Отпуск» также доступны в таких странах как США, Израиль, Грузия, Иран, Российская Федерация, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан. Чтобы воспользоваться данным предложением, нужно всего лишь набрать код *777#102#YES для подключения к пакету «Отпуск-2» или *777#105#YES для подключения к пакету «Отпуск-5». Для проверки остатка трафика в рамках используемого пакета, достаточно набрать *777#20#YES.
Более подробную информацию об услугах роуминга и тарифах оператора Nar, можно получить на сайте nar.az
Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Благодаря обширной сети, состоящей из более 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более чем 2,3 миллионам абонентов.
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