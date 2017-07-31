Азерэнержи построит электростанцию мощностью 385 МВт в Гарадагском районе Баку

ОАО «Азерэнержи» планирует построить новую электрическую станцию в Гарадагском районе Баку мощностью 385 МВт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке к реализации проекта строительства новой электростанции мощностью 385 МВт в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. В этой связи готовится отчет по оценке воздействия данного проекта на окружающую и социально-экономическую среду, который затем будет представлен для согласования министерству экологии и природных ресурсов Азербайджан и международным финансовым институтам», - отметили в обществе.

По данным «Азерэнержи», строительство электростанции «Сангачал-2» позволит в более полном объеме обеспечить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии.

В ходе строительства станции будет использовано самое современное технологическое оборудование - 21 двигатель типа W20V50SG производства финской компании «Wartsila» .

«Эти двигатели работают исключительно на природном газе, что значительно облегчит их обслуживание. Кроме того, охладительная система новой станции будет закрытого типа, что эффективно с экономической точки зрения. Газовые выбросы в атмосферу буду проходить через специальные фильтры. Очищенный газ, который будет приобретаться по контракту у Азербайджанского газоперерабатывающего завода, не нанесет урона окружающей среде», - отметили в «Азерэнержи».

На новой станции будет работать 90-100 человек.

Н.Аббасова