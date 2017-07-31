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ТЭК 31.07.2017 15:34

Азерэнержи построит электростанцию мощностью 385 МВт в Гарадагском районе Баку

ОАО «Азерэнержи» планирует построить новую электрическую станцию в Гарадагском районе Баку мощностью 385 МВт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке к реализации проекта строительства новой электростанции мощностью 385 МВт в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. В этой связи готовится отчет по оценке воздействия данного проекта на окружающую и социально-экономическую среду, который затем будет представлен для согласования министерству экологии и природных ресурсов Азербайджан и международным финансовым институтам», - отметили в обществе.

По данным «Азерэнержи», строительство электростанции «Сангачал-2» позволит в более полном объеме обеспечить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии.

В ходе строительства станции будет использовано самое современное технологическое оборудование - 21 двигатель типа W20V50SG производства финской компании «Wartsila» .

«Эти двигатели работают исключительно на природном газе, что значительно облегчит их обслуживание. Кроме того, охладительная система новой станции будет закрытого типа, что эффективно с экономической точки зрения. Газовые выбросы в атмосферу буду проходить через специальные фильтры. Очищенный газ, который будет приобретаться по контракту у Азербайджанского газоперерабатывающего завода, не нанесет урона окружающей среде», - отметили в «Азерэнержи».

На новой станции будет работать 90-100 человек.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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