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АПК 01.08.2017 12:42

IFC поможет Азербайджану улучшить систему страхования в АПК

Международная финансовая корпорация (IFC) поможет Азербайджану усовершенствовать систему сельскохозяйственного страхования в стране.

Этот вопрос обсудили замминистра сельского хозяйства Сейфяддин Талыбов и представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова, говорится в сообщении министерства.

«Одной из основных целей, стоящих перед министерством, является принятие новых документов в сфере сельскохозяйственного страхования, создание гибкого механизма, который защитит интересы фермеров», - сказал С.Талыбов.

Стороны отметили, что сельхозстрахование поможет защитить фермеров от рисков, характерных для сферы АПК – таких, как погодные условия и волатильность цен, что станет одним из путей расширения их выхода к финансовым ресурсам.

Проект, который намерены реализовать IFC и правительство Азербайджана, нацелен на расширение доступа сельхозпроизводителей к финансам путем развития программы агрострахования.

А.Ахундов

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Тэги: IFC, СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]