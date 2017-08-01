IFC поможет Азербайджану улучшить систему страхования в АПК

Международная финансовая корпорация (IFC) поможет Азербайджану усовершенствовать систему сельскохозяйственного страхования в стране.
Этот вопрос обсудили замминистра сельского хозяйства Сейфяддин Талыбов и представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова, говорится в сообщении министерства.
«Одной из основных целей, стоящих перед министерством, является принятие новых документов в сфере сельскохозяйственного страхования, создание гибкого механизма, который защитит интересы фермеров», - сказал С.Талыбов.
Стороны отметили, что сельхозстрахование поможет защитить фермеров от рисков, характерных для сферы АПК – таких, как погодные условия и волатильность цен, что станет одним из путей расширения их выхода к финансовым ресурсам.
Проект, который намерены реализовать IFC и правительство Азербайджана, нацелен на расширение доступа сельхозпроизводителей к финансам путем развития программы агрострахования.
А.Ахундов
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