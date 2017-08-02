Уникальный архив Романовых, хранившийся в Лондоне, вернулся в Россию

Уникальный архив Романовых более чем из 200 документов пополнил фонды Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Царское Село". Торжественная церемония передачи прошла в среду.

Как рассказала журналистам генеральный директор ГМЗ Ольга Таратынова, в состав архива входят письма, фотографии, открытки членов семьи Романовых. Документы хранились в одной из частных коллекций Лондона, имя прежнего владельца не называется.

"Когда мы узнали состав архива, мы поняли, что они должны принадлежать России, они не должны быть разделены. Архив нельзя было допустить на аукцион, это означало бы разделение уникального собрания на лоты, оно было бы разбито на части и рассредоточено по разным коллекциям. Мы начали искать мецената. Герман Греф (глава Сбербанка России) практически сразу выделил нужную сумму, и в декабре мы стали обладателями этого архива", - сказала О.Таратынова.

По ее словам, музей рассчитывает открыть после реставрации часть помещений Александровского дворца, и в Восточном флигеле разместить архив.

Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский, обретение архива в фонды музея стало возможным благодаря меценатской помощи Сбербанка России и его Северо-Западного отделения.

По словам главы Северо-Западного банка Сбербанка России Виктора Вентимилла Алонсо, учреждение уже становилось спонсором целого ряда проектов ГМЗ "Царское Село". В частности, музею были подарены электрокары для комфортных прогулок в Екатерининском парке.

"Мы очень горды тем, что имеем возможность помогать музею. Мы очень рады этому сотрудничеству, нашим партнерским и дружеским отношениям", - сказал В.Алонсо.

Северо-Западному банку Сбербанка вручили диплом "покровителя" музея - члена клуба друзей ГМЗ "Царское село".

На выделенные спонсором более 5,3 млн рублей удалось выкупить документы из частной коллекции в Лондоне. В музее отмечают, что с исторической и мемориальной точек зрения архив бесценен.

Переданный музею архив Романовых - самая большая цельная коллекция документов и фотографий, связанных с императорской династией, которая пополнила фонды ГМЗ "Царское Село" почти за 100 лет. Она охватывает период с середины 1860-х по 1928 годы.

В обретенном архиве - более 200 единиц документов, среди них письма, фотографии, телеграммы, рисунки. Они связаны с императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной, великими князьями и княгинями.

Архив включает также 20 фотографий членов династии Романовых.