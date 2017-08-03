Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

СНГ 03.08.2017 18:19

В Петербурге выписали из больниц всех пострадавших в результате теракта в метро

Все пострадавшие в результате теракта в метро Петербурга 3 апреля выписаны из городских больниц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной в четверг.

"В настоящее время все пострадавшие пациенты выписаны из городских стационаров", - сказал собеседник агентства.

По данным на конец июля, в медицинских учреждениях продолжали лечиться трое пострадавших.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, МЕТРО, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Не менее семи человек погибли на пожаре в Петербурге - источник В Петербурге сэкономили на ширине "зебр" на дорогах В Смольном не подтверждают информацию о массовой гибели тюленей в Финском заливе Размыв берегов Финского залива стал самой острой экологической проблемой Петербурга - власти Суд Петербурга смягчил приговор укравшей бриллиант китаянке Стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, сбежала от следствия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]