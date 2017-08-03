В Петербурге выписали из больниц всех пострадавших в результате теракта в метро

Все пострадавшие в результате теракта в метро Петербурга 3 апреля выписаны из городских больниц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной в четверг.

"В настоящее время все пострадавшие пациенты выписаны из городских стационаров", - сказал собеседник агентства.

По данным на конец июля, в медицинских учреждениях продолжали лечиться трое пострадавших.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 человек получили ранения.