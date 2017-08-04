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Дальнее зарубежье 04.08.2017 12:45

КНДР готова и дальше принимать у себя туристов из США - МИД

Власти КНДР заявили, что страна по-прежнему готова принимать американских туристов, несмотря на запрет, введенный Вашингтоном после кончины в США американского студента Отто Вомбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме.

"Мы всегда оставляем наши двери открытыми для граждан США, которые хотят посетить нашу страну по зову доброй воли", - приводит слова представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, "у иностранцев, нет оснований чувствовать угрозу безопасности в КНДР, в которой самая стабильная и сильная государственная система".

Накануне госдепартамент США объявил, что с 1 сентября вступает в силу запрет для владельцев американских паспортов на поездки в Северную Корею, а также потребовал от всех американских граждан выехать из КНДР до этого срока.

"Лица, которые в настоящее время находятся в Северной Корее по американским паспортам, должны покинуть ее до вступления в силу запрета на поездки в эту страну - до 1 сентября 2017 года", - говорится в сообщении госдепа.

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Тэги: КНДР, МИД, США, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]