КНДР готова и дальше принимать у себя туристов из США - МИД

Власти КНДР заявили, что страна по-прежнему готова принимать американских туристов, несмотря на запрет, введенный Вашингтоном после кончины в США американского студента Отто Вомбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме.
"Мы всегда оставляем наши двери открытыми для граждан США, которые хотят посетить нашу страну по зову доброй воли", - приводит слова представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, "у иностранцев, нет оснований чувствовать угрозу безопасности в КНДР, в которой самая стабильная и сильная государственная система".
Накануне госдепартамент США объявил, что с 1 сентября вступает в силу запрет для владельцев американских паспортов на поездки в Северную Корею, а также потребовал от всех американских граждан выехать из КНДР до этого срока.
"Лица, которые в настоящее время находятся в Северной Корее по американским паспортам, должны покинуть ее до вступления в силу запрета на поездки в эту страну - до 1 сентября 2017 года", - говорится в сообщении госдепа.
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