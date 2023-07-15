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СНГ 15.07.2023 12:55

В МИД РФ заявили об отсутствии четких подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России

Российская сторона продолжает изучать информацию в связи с сообщениями о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России, заявил в субботу замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Насколько я знаю, мои коллеги это с министерством обороны продолжают исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России у нас нет", - сказал он журналистам на Пхукете.

Ранее соответствующую информацию озвучил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, РАКЕТА, МИД


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