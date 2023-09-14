ЕС призывает КНДР и РФ уважать резолюции ООН

Евросоюз призывает КНДР не поддерживать Россию в Украине, а Москву - не нарушать резолюции ООН в отношении Пхеньяна, заявил в четверг Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы призываем Северную Корею перестать каким-либо образом, в том числе политическим, поддерживать действия России в Украине. И мы также призываем Россию, постоянного члена СБ ООН, который принял санкции в отношении КНДР, уважать соответствующие решения совета", - сказал Стано на брифинге.
Он добавил, что "любая военная поддержка России со стороны Северной Кореи повлечет за собой соответствующие ответные меры".
Накануне прошли переговоры президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам этих переговоров Путин заявил, что у России и КНДР есть перспективы в области военно-технического сотрудничества.
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