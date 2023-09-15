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СНГ 15.09.2023 15:27

Никаких соглашений в военной сфере в ходе визита Ким Чен Ына в РФ не подписано - Песков

Никаких соглашений в военной сфере в ходе визита лидера КНДР в РФ не подписано, таких планов не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, ни по этой, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление США и Южной Кореи о том, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной области нарушает санкции ООН, и ответил на вопрос, были ли подписаны между РФ и КНДР соглашения в сфере ВТС в ходе визита в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, СОГЛАШЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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