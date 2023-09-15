Никаких соглашений в военной сфере в ходе визита Ким Чен Ына в РФ не подписано - Песков

Никаких соглашений в военной сфере в ходе визита лидера КНДР в РФ не подписано, таких планов не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, ни по этой, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление США и Южной Кореи о том, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной области нарушает санкции ООН, и ответил на вопрос, были ли подписаны между РФ и КНДР соглашения в сфере ВТС в ходе визита в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.