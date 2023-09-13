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СНГ 13.09.2023 15:30

В сфере ВТС у России и КНДР есть перспективы - Путин

В области военно-технического сотрудничества у России и КНДР есть перспективы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Он отметил, что Россия самодостаточная страна, но в рамках действующих правил и добавил: "у нас есть возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их".

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ВТС, ПУТИН


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