США продолжат политику санкций против оборонного сотрудничества РФ с КНДР и Ираном

США намерены вводить дальнейшие санкции в отношении тех, кто помогает сотрудничеству в сфере обороны РФ с Северной Кореей и Ираном, заявил в четверг представитель американского Совета Национальной безопасности Джон Кирби.

"В ответ на деятельность России с Ираном и Северной Кореей мы принимает ряд мер с нашими союзниками и партнерами. (...) Мы введем дополнительные санкции против тех, кто работает с целью способствовать транспортировке вооружений между Россией и КНДР, а также между Россией и Ираном", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.