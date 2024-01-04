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США продолжат политику санкций против оборонного сотрудничества РФ с КНДР и Ираном

США намерены вводить дальнейшие санкции в отношении тех, кто помогает сотрудничеству в сфере обороны РФ с Северной Кореей и Ираном, заявил в четверг представитель американского Совета Национальной безопасности Джон Кирби.

"В ответ на деятельность России с Ираном и Северной Кореей мы принимает ряд мер с нашими союзниками и партнерами. (...) Мы введем дополнительные санкции против тех, кто работает с целью способствовать транспортировке вооружений между Россией и КНДР, а также между Россией и Ираном", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

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Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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